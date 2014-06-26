Падение украинской экономики продолжается - Шеремета

Министерство экономического развития и торговли не ожидает замедления падения национальной экономики по итогам второго квартала.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Судя по той информации, которую мы видим статистически, второй квартал не будет лучше первого», - заявил Шеремета.

По его словам, продолжение падения экономики вызвано ухудшением ситуации в стране и обострением военного конфликта на Донбассе.

В то же время, министр ожидает роста ВВП в 2015 году.

«Мы работаем над тем, чтобы 2-й квартал 2015 года был существенно лучше», - сказал Шеремета.

Кроме того, он отметил позитивные тенденции в торговле с Евросоюзом, доля которого в экспорте украинских товаров за 1-й квартал т.г. выросла с 28 до 33%.

«И выросла не только потому, что упала другая часть, а в физических объемах выросла. И это еще до вступления в силу автономных преференций», - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Кабмин прорабатывает разные сценарии развития ситуации с внешней торговлей, в частности, учитывая проблему в торговле с Россией.

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Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%. По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.