Украина может подать на Россию иск в ВТО из-за аннексии Крыма

Украина, оспаривая аннексию Крыма Россией, может задействовать инструменты Всемирной торговой организации.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

На вопрос ZN.UA, может ли Украина подать в ВТО за аннексию Крыма, Пятницкий ответил: "Нам не нужен для этого диспут. В ВТО есть нормы, позволяющие эффективно использовать данную ситуацию с Крымом. Причем, с точки зрения торговли, это достаточно жесткий инструментарий".

"Мы над этим работаем, но я пока не хочу вдаваться в подробности", - добавил он.

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При этом правительственный уполномоченный скептически отнесся к намерению российского правительства подавать в ВТО иск против введенных экономических санкций.

"Шансов — ноль. Если им хочется просто попиариться — пожалуйста. Пусть подают. Мы даже присоединимся в качестве третьей стороны к этому кейсу и посмотрим, на что они будут ссылаться, на какие нормы ВТО, что нарушено, как нарушено. Потому что, когда санкции введены персональные, мне весьма интересно будет на все это взглянуть", - отметил Пятницкий.