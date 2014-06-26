Крымчанам могут разрешить платить украинским банкам по кредитам рублями

Об этом говорится в предложениях ассоциации к законопроекту «О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», которым предусматривается, что жители Крыма могут погашать кредиты, которые им предоставили украинские банки, в гривне или свободно конвертируемой валюте.

При этом в ассоциации отмечают, что сегодня все виды социальных выплат и заработной платы на территории Крыма осуществляются в российских рублях.

«Через небольшой промежуток времени даже наличная гривня будет физически отсутствовать на территории Крыма. Соответственно, у добросовестных заемщиков возникают дополнительные расходы, связанные с конвертацией российских рублей в свободно конвертируемую валюту, и необходимость платить комиссионное вознаграждение банкам государства-оккупанта», - отмечается в сообщении.

Кроме того, НАБУ выступает против нормы законопроекта, согласно которой банки не могут осуществлять банковскую деятельность на другой (неоккупированной) территории Украины, если они входят в банковскую группу, созданную по законодательству страны-оккупанта, или в банковскую группу, созданную по законодательству Украины, в которой участвует кредитная организация - резидент страны оккупанта.

«В предложенной законопроектом норме нет необходимости по той причине, что ни один банк, который имеет лицензию Нацбанка Украины, не работает на территории Крыма», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

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Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений «ПриватБанка», «ВиЭйБи Банка», банков «Киевская Русь» и «Имэксбанк», а также с 26 мая - «Ощадбанка», «Марфин Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», «Дельта Банка», «Городского коммерческого банка», банка «Форум», «Автокразбанка» и «Платинум Банка».

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации.

Национальный банк оценивает потери украинских банков в результате аннексии Крыма Россией в 22 млрд грн.