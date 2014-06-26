Суд обязал компании Фирташа вернуть 271 млн гривень «Проминвестбанку»

Хозяйственный суд города Киева принял решение взыскать 271,480 млн грн задолженности по кредитам с компаний Дмитрия Фирташа, банка «Надра» и Северодонецкого объединения «Азот», в пользу «Проминвестбанка».

«Исковые требования «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка» к банку «Надра» и Северодонецкому объединению «Азот» удовлетворить», - говорится в решении суда по делу №910/9679/14 от 18 июня, размещенном в реестре судебных решений.

Согласно решению суда, в том числе банк «Надра» должен заплатить 135,740 млн грн, в том числе просроченная задолженность по кредиту в сумме 129,540 млн грн, просроченные проценты за пользование кредитом на 413,810 тыс. грн, пеня за просрочку уплаты кредита в сумме 5,775 млн грн, пеня за просрочку уплаты процентов на 10,086 тыс. грн. Аналогичная сумма и структура задолженности у Северодонецкого объединения «Азот».

Суд объясняет свое решение тем, что ни заемщик «Азот», ни выступающий гарантом по его кредиту банк «Надра» не выполнили свои обязательства перед «Проминвестбанком» по кредитному договору от 22 ноября 2013 года о предоставлении кредитной линии.

Как говорится в решении, оно вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы или после рассмотрения дела апелляционным хозяйственным судом.

Никто из участников процесса решение суда по запросу УНИАН пока не прокомментировал.

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Справка УНИАН. «Проминвестбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», во владении которой 97,8502% акций банка.

Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году и является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины, специализируется на производстве азотных минеральных удобрений.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов.

Основным акционером «Азота» и банка «Надра» являются компании, аффилированные с группой компаний Group DF. Единственным владельцем Group DF остается бизнесмен Дмитрий Фирташ, находящийся под домашним арестом в Вене (Австрия) по обвинению в экономических преступлениях.

Согласно заявлению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, связанные с Фирташем компании должны украинской энергетической системе порядка 6 млрд грн, и правительство Украины намерено сделать все, чтобы их вернуть.