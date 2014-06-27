Шеремета: ЕС уже открыл свои рынки для Украины

Об этом в эфире 5 канала заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, пишет Gazeta.ua.

Министр выразил надежду, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано быстро.

"Надеюсь, что процесс ратификации пройдет быстрее, чем год или два", - отметил Шеремета.

По его словам, европейские рынки уже открыты для украинских товаропроизводителей.

"Вперед — работаем, инвестируем, завоевываем, экспортируем. Мы это уже можем делать", - заявил министр.

Читайте такжеШеремета уверен, что Украина получит второй транш от МВФ

Вместе с тем, он подчеркнул, что для европейцев наши рынки будут открыты только тогда, когда Соглашение будет ратифицировано и вступит в силу.

Напомним, 27 июня в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко примет участие в подписании экономических и секторальных положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета признал, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом может повлечь за собой новый виток торговой войны с Российской Федерацией.