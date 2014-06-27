Шеремета: ЕС уже открыл свои рынки для Украины
Европейские рынки уже доступны для украинских производителей. Зато украинский рынок полностью откроется для Европейского Союза только после ратификации Соглашения об ассоциации.
Об этом в эфире 5 канала заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, пишет Gazeta.ua.
Министр выразил надежду, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано быстро.
"Надеюсь, что процесс ратификации пройдет быстрее, чем год или два", - отметил Шеремета.
По его словам, европейские рынки уже открыты для украинских товаропроизводителей.
"Вперед — работаем, инвестируем, завоевываем, экспортируем. Мы это уже можем делать", - заявил министр.
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Вместе с тем, он подчеркнул, что для европейцев наши рынки будут открыты только тогда, когда Соглашение будет ратифицировано и вступит в силу.
Напомним, 27 июня в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко примет участие в подписании экономических и секторальных положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета признал, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом может повлечь за собой новый виток торговой войны с Российской Федерацией.