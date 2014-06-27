Аргентина перечислила $1 млрд кредиторам, принявшим реструктуризацию ее госдолга

Аргентина перечислила свыше 1 млрд долларов кредиторам, принявшим условия реструктуризации, однако на эти средства может быть наложено эмбарго, что приведет к техническому дефолту, передает Прайм.

Как сообщил в четверг министр экономики страны Аксель Кисильоф, речь идет об очередной выплате по реструктурированным облигациям, срок которой истекал 30 июня. Он подчеркнул, что "Аргентина подтверждает свое стремление рассчитаться со 100 процентами своих кредиторов на справедливых и равных условиях".

Министр экономики также отметил, что "любые действия, препятствующие осуществлению выплат нашим кредиторам, представляют собой нарушение положений международного публичного права, которые запрещают оказывать давление на другие страны в силу суверенного равенства государств".

Средства перечислены на счет в "Бэнк оф Нью-Йорк - Меллон" и предназначаются для кредиторов, согласившихся на реструктуризацию. Однако эксперты не исключают, что суд США может наложить на эту сумму эмбарго, чтобы использовать ее для погашения задолженности перед владельцами дефолтных облигаций, требующих оплаты в 100-процентном объеме.

В этом случае Аргентина столкнется с техническим дефолтом, поскольку формально не сможет выполнить обязательства перед кредиторами, которые пошли на реструктуризацию, предложенную правительством.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга на сумму 100 млрд долларов. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

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В ноябре 2012 года нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им 1,33 млрд долларов. Это привело к угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации.

В начале прошлой недели Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Аргентины, тем самым оставив в силе решение судьи Гриесы, который по последней информации на сегодня назначил слушания в Нью-Йорке с участием обеих сторон.