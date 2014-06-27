Эксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке Украины

Укрепление гривни до стабилизации ситуации на востоке Украины невозможно, поскольку эти риски, так или иначе, будут оказывать влияние на валютный рынок, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как полагает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, курс гривни на сегодня максимально приближен к рыночному и фактически стабилизировался без валютных интервенций Национального банка Украины, что позволяет говорить о завершении падения национальной валюты. «Укрепление гривни до стабилизации ситуации на востоке страны невозможно. Это риски, которые, так или иначе, будут оказывать влияние на валютный рынок. Если проблема будет локализована в пределах нынешних двух областей, то курсовые колебания будут характеризоваться небольшой волатильностью. Но в случае выхода за пределы Луганской и Донецкой областей, на наш взгляд, можно ожидать продолжения девальвационного давления», - говорит эксперт. По его словам, говорить об укреплении национальной валюты крайне преждевременно.

Глава правления "Первого украинского международного банка" Сергей Черненко также считает, что сегодняшнее состояние на валютном рынке предопределяется не только макроэкономическими показателями, но и событиями на востоке страны. «Влияние этих событий на индустрию достаточно сильное. Если представить себе, что произойдет стабилизация ситуации в ближайшей перспективе, курс должен укрепиться. Уровень зависит от макроэкономической политики. Думаю, что показатель 11 грн/долл. – вполне реалистичный», - сказал он. Банкир подчеркнул, что вопрос выходит за рамки полномочий Национального банка, и не согласился с утверждением, что девальвация вызвана политикой прежнего руководителя НБУ Степана Кубива. «Правительство и руководство Нацбанка стали заложниками ситуации. Все, что мы имеем, это ее следствие. Инструментов снижения курса реально очень немного», - добавил Черненко.

Советник по финансам и банкам юридической компании «Astapovlawyers», экс-временный администратор «Родовид-Банка» Сергей Щербина согласился с предыдущими экспертами, что курс на рынке в какой-то мере подогревается негативными настроениями его участников . «Если действительно наше государство получит те помощи, на которые рассчитывает, от Европейского Союза, МВФ и других доноров, то курс однозначно можно стабилизировать. Но не вернуть его на отметку 8 или 10, а чтобы был понятный валютный коридор», - сказал он.

Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко высказал мнение, что НБУ, несмотря на смену руководителя, и в дальнейшем будет придерживаться политики гибкого курсообразования. «Я не думаю, что обеспечение стабильности гривни будет приоритетом нового главы НБУ. Целью политики Нацбанка должно стать трагетирование инфляции. Отдельные курсовые колебания можно сглаживать, но в целом, Нацбанк теперь должен придерживаться политики более гибкого курса гривни», - сказал он. Эксперт отметил, что текущий рыночный курс вполне адекватен и, несмотря на ущерб от девальвации для населения, такой курс помогает экономике в целом обрести конкурентоспособность, выравнивает торговый баланс страны и создает предпосылки для роста экономики.

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Как сообщал УНИАН, с начала года гривня по официальному курсу Национального банка обесценилась почти на 50%, до 11,8948 грн/долл. по состоянию на сегодня, 26 июня.

Девальвация гривни приводит к росту нагрузки на валютных заемщиков, получивших кредиты по курсу от 5 до 8 грн/долл. и вынужденных покупать валюту для их погашения по более высокому курсу.

Одновременно терпят убытки вкладчики проблемных банков, получая возмещение по валютным депозитам через Фонд гарантирования в гривневом эквиваленте по курсу на дату признания банка неплатежеспособным, а не текущему курсу.

Согласно прогнозам украинского правительства, заложенным в госбюджет на текущий год, среднегодовое значение курса гривни к доллару ожидается на уровне 10,5 грн/долл.

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