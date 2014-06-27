Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в полном объеме

Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали в Брюсселе в рамках саммита ЕС президент Украины Петр Порошенко, президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и главы государств и правительств всех 27 стран-членов ЕС.

Соглашения об ассоциации с ЕС также подписали Грузия и Молдова.

Участники церемонии расположились за столом, имеющим вид буквы П. В центральной части – верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, Ромпей и Баррозу, рядом с которым сидят президент Украины Порошенко, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Молдовы Юрий Лянке. С левой стороны - представители стран ЕС (по фамилиям начиная с буквы Б), а по левую руку от Порошенко - премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Все они поставили свои подписи под соглашениями.

Как известно, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

В случае ратификации соглашения Верховной Радой Украины в короткие сроки, документ может быть временно имплементирован без того, чтобы ожидать ратификации всеми 27-ю странами-членами ЕС, которая может занять несколько лет.

Целями ассоциации является постепенное сближение сторон, базирующееся на общих ценностях и тесных привилегированных связях и углублении участия Украины в программах и агентствах ЕС.

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Режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров двусторонней торговли (82,6% товарных позиций со стороны Украины и 91,8% со стороны ЕС). Для других товарных позиций будут установлены переходные периоды - когда пошлины будут постепенно снижаться на протяжении нескольких лет (от 1 до 7 лет). Переходные режимы устанавливаются преимущественно для Украины в качестве защитной меры подготовки украинских производителей к работе в условиях конкуренции с европейскими партнерами. Кроме того, в качестве защитной меры для украинских производителей будут установлены неравнозначные снижения пошлин на аграрную продукцию.

Полный текст соглашения: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219

Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания украинское правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это вызвало массовые акции протеста в Украине, которые завершились устранением от власти президента Виктора Януковича.