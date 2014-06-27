Межбанк открылся долларом по 11,90 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,8000/11,9000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,3507/0,3537.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,0820/16,2245. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3629/31 (четверг - 1,3633/35).

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Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8700/11,9500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 11,8700/11,9200 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8500/11,9100 грн/долл.