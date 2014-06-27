Вкладчики «Захидинкомбанка» получат деньги через банк «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 июня начинает выплаты гарантированных возмещений вкладчикам «Захидинкомбанка» через учреждения банка «Хрещатик», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты будут проводиться по депозитам, срок действия которых закончился до 29 мая включительно, а также по текущим и карточным счетам. О сроках и порядке выплат по другим видам вкладов фонд сообщит дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет временную администрацию в «Захидинкомбанке» с 29 мая.

«Захидинкомбанк» (г. Луцк) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

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По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево Донецкой области Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».