Чистая инвестпозиция Украины улучшилась на 9%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в первом квартале по сравнению с началом 2014 года снизилось на 7,006 млрд долл., или на 9,19%, - до 69,230 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. активы Украины снизились на 3,43%, или 4,759 млрд долл., – до 133,984 млрд долл., пассивы - на 5,47%, или 11,765 млрд долл., – до 203,214 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2013 году выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3%, - до 76,820 млрд долл.

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Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.