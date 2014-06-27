Украине нужна программа адаптации экономики к свободной торговле с ЕС - Хомутынник

Украине нужна Национальная программа адаптации украинской экономики к условиям свободной торговли с ЕС.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник заявил, комментируя подписание полного текста Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

«Соглашение об ассоциации с ЕС, подписание которого досталось Украине высокой ценой, - не просто договор, а серьезный шаг к новым условиям работы, правилам ведения бизнеса и уровню жизни в целом. Документ открывает для Украины возможности и дает стимулы для построения европейского конкурентоспособного государства. Наша задача теперь – суметь правильно ними воспользоваться», - сказал глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

По его словам, Украине сейчас нужно сосредоточиться на конкретике и разработать Национальную программу адаптации украинской экономики к условиям свободной торговли с ЕС. Нацпрограмма – это «дорожная карта», в которой будет прописан и утвержден план по приведению отечественных технических регламентов, стандартов качества, налоговых и таможенных процедур к европейским, что позволит украинским предприятиям поставлять свою продукцию в страны ЕС.

«Мы предотвратим риски для украинских предприятий, а Соглашение действительно станет преференцией для нашего бизнеса. Как только эйфория от подписания Соглашения пройдет, Украине предстоит долгая работа в течение 10 лет. Именно настолько рассчитано действие договора», - объясняет Хомутынник.