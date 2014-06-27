У Путина жалуются, что Киев не посоветовался с Москвой об ассоциации с ЕС

Переговоров Киева и Москвы о последствиях подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом не было.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На экспертном уровне некоторые контакты были обозначены, но в данном случае можно выразить сожаление, что речь именно идет о контактах, а не о переговорах. Это будут контакты постфактум. Переговоры могли бы действительно стать содержательными и конструктивными, если бы заранее проговаривались все возможные последствия такого документа, но уже после того, как это сделано, посмотрим, что из этого получится", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что подписание Украиной, Грузией и Молдовой соглашений об ассоциации с ЕС - суверенное право этих государств, но Россия предпримет защитные меры в случае негативного влияния этих документов на рынок РФ при их реализации.

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"Президентом уже объявлялось неоднократно, что все будет зависеть от вступления в силу документов, их ратификации и реализации. Дело не в документах, а в возможности влияния на наши рынки, и в случае влияния негативного будут приняты меры", - сказал Песков.

Он отметил, что это соглашение не будет распространяться на Крым. "На субъект Российской Федерации документы, подписанные Украиной с Европейским Союзом, распространяться не могут", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, трехсторонние консультации с участием представителей Украины, России и Европейского Союза относительно экономической части Соглашения об ассоциации Украинского государства с ЕС состоятся 11 июля.