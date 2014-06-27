Гривня заметно укрепилась после подписания Соглашения с ЕС

В пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,7500/11,8300.

Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 15,9990/16,1120.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3635.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3488/0,3501.

В четверг, 26 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8500/11,9100, по отношению к евро – на уровне 16,1270/16,2125, к российскому рублю – на уровне 0,3514/0,3527.

Читайте такжеУкраина и ЕС подписали Соглашения об ассоциации в полном объеме

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 27 июня подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.