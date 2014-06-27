Отделения двух крупнейших российских банков в Австрии возьмут под надзор

Европейский центробанк возьмет под надзор подразделения двух крупнейших российских банков в Австрии, давая контролирующим органам Франкфурта-на-Майне беспрецедентную возможность знать об их деятельности в Европе.

ЕЦБ сообщил в пятницу, что первый и второй крупнейшие российские банки - "Сбербанк" и ВТБ - включены в список банков, которые он будет контролировать, передает Reuters.

Представитель ЕЦБ сказал, что состояние здоровья этих двух банков будет проверено в следующем году.

Центробанк еврозоны должен взять на себя контроль за 120 крупными или важными банками еврозоны в ноябре. Эта мера - часть масштабной реформы, известной как "банковский союз", целью которой является более жесткий и согласованный контроль за финансовым сектором.

В пятницу ЕЦБ опубликовал список ведущих банков еврозоны, за которыми он будет наблюдать. Этот список отличается от опубликованного в прошлом году предварительного списка из 128 банков, которые ЕЦБ проверял, прежде чем взять под контроль.

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В последнем списке есть несколько "новичков". Вместе с австрийскими подразделениями "Сбербанка" и ВТБ в нем появились бельгийский Banque Degroof и итальянское подразделение Barclay's. Degroof также подвергнется проверке ЕЦБ в следующем году.

Двенадцать банков были исключены из списка ЕЦБ, в том числе три банка из Германии.