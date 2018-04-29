Баланс недели: полноценная ассоциация с ЕС, ревизия МВФ и транзит газа

Историческим событием минувшей недели стало подписание в Брюсселе экономической части Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Документ вместе с главами 27 государств ЕС подписал президент Украины Петр Порошенко.

Выступая перед главами государств и президентом ЕС Германом Ван Ромпеем, Порошенко сказал, что Соглашение об ассоциации является инструментом подготовки к будущему членству Украины в Европейском Союзе. «Для того, чтобы все это работало, мы наготове, мы хотим работать и внедрять все, что мы сегодня подпишем… Когда Украина будет готова, она присоединится к ЕС», - сказал президент Украины.

Главным посылом Соглашения является безотлагательное создание зоны свободной торговли, снимающей в течение ближайших месяцев более 80% «заградительных» таможенных пошлин в украинско-европейской торговле. Для нашей страны де-юре открылся 500-милионный рынок ЕС, который, по мнению экспертов, должен не только компенсировать Украине очевидные потери на восточном направлении, а именно - в России, но и привести украинскую экономику к мировым стандартам посредством изменения структуры производства, повышения продуктивности труда и качества товаров.

Шанс для Украины

Украина возлагает значительные надежды на реализацию положений Соглашения об ассоциации с ЕС – от введения безвизового режима до роста ВВП в среднем на 2% в год при увеличении экспорта не менее, чем на треть, и повышении доходов экспортеров до 500 млн евро ежегодно. Как отметил премьер-министр Арсений Яценюк, Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, по сути, станет планом реформ экономики Украины. «Какая задача перед нами стоит? Это – конкурентность украинской продукции и качество украинских товаров, доступ украинских товаров на европейский и другие рынки, создание рабочих мест в Украине», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Украина готова донести эту мысль до всех, кто сомневается в созидательной роли подписанного в Брюсселе документа. В частности, по словам главы правительства, Киев готов к немедленным техническим консультациям, в первую очередь, с Россией, угрожающей закрыть для нашей страны свой рынок. «Все заявления российской стороны о том, что она закроет для Украины рынок в случае подписания Соглашения об ассоциации, не имеют под собой оснований. И, тем не менее, мы готовы провести широкие, публичные, технические консультации по имплементации положений соглашения. Пусть нам россияне скажут, в чем есть риски для них», - подчеркнул Яценюк.

Эксперты сходятся во мнении, что подписание Соглашения об ассоциации, и в особенности его экономической части, – победа Украины. Хотя далась она крайне дорого. Аннексия Крыма, вооруженное противостояние на восточной границе, так и не прекратившееся, несмотря на объявленное на минувшей неделе временное перемирие, непреодоленный тупик в организации поставок российского газа по рыночной, а не «политической» цене и более чем 30%-ное падение экспорта отечественной продукции на рынок РФ только в аграрном сегменте (об этом на минувшей неделе заявил глава Минагропрода Игорь Швайка) – вот та цена, которую Украине уже довелось заплатить за свой европейский выбор.

МВФ уполномочен заявить

На минувшей неделе в Киев прибыла оценочная миссия ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, который в конце апреля т.г. одобрил для Украины двухлетнюю программу сотрудничества общим объемом кредитования 17 млрд долл.

Нынешний визит миссии - плановый, его основная цель – оценить прогресс властей в части реформ системы государственных финансов, выполнения бюджета, курсовой политики и энергетического сектора. Оценочный доклад специалистов Фонда в конце июля будет заслушан на заседании Совета директоров МВФ, который, в свою очередь, решит, получит ли Украина второй транш кредита (первый транш в объеме 3,19 млрд долл. МВФ перечислил 7 мая т.г.). В случае положительного решения, в Украину уже вначале августа поступят 1,4 млрд долл. Это станет не только весомым подспорьем для золотовалютных резервов страны, но и хорошим знаком для инвесторов – за все время работы с МВФ Киев еще ни разу не получал два кредитных транша фактически подряд.

Представители Фонда на минувшей неделе провели ряд встреч в Министерстве финансов, Минэкономразвития, в налоговых органах. В правительстве убеждены: перспективы получения денег – хорошие. «У меня довольно положительные ожидания, несмотря на сверхсложную ситуацию и на то, что не учитывалось в начале переговоров. Никто не рассчитывал на такой существенный объем бюджетных затрат на безопасность и оборону, на фактически боевые действия в зоне АТО, которые продолжаются и сегодня. Но надеюсь, наши партнеры учтут все вызовы и трудности, которые стоят перед Украиной. Мы, несмотря на все трудности, выполняем все критерии (программы МВФ - УНИАН)», - заявил Яценюк.

«Результаты первых встреч с миссией я не могу много комментировать – идет переговорный процесс. Но диалог ведется нормальный. Прогресс есть, и я не вижу каких-то проблем в наших отношениях», - подтвердил слова премьера министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

Эксперты также убеждены, что Украина выполнила «маяки» программы, фактические показатели денежной базы, чистых международных резервов и внутренних активов НБУ, бюджетного дефицита соответствуют контрольным уровням, установленным на конец мая. Тарифная политика также вписывается в требования Фонда, а в банковском секторе активно идет работа по диагностическому обследованию крупнейших финучреждений. «Таким образом, шансы Украины получить следующий транш кредита Фонда в объеме 1,4 млрд. долл. можно оценить как очень высокие», - отметил в комментарии УНИАН глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

«Укрзализныця»: приказано акционировать

Важным решением минувшей недели стало постановление правительства об акционировании крупнейшей в стране транспортной компании – Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Реформа «Укрзализныци», о необходимости которой уже не первый год говорят и в правительстве, и в парламенте, и на уровне деловых и инвестиционных кругов, должна быть завершена до 1 января 2015 года.

«Кабмин единогласно поддержал решение о создании Публичного акционерного общества «Украинская зализныця». Этим мы начинаем процесс реформирования «Укрзализныци», - сказал министр инфраструктуры Максим Бурбак, отметив, что закон о реформировании железнодорожного транспорта был принят еще в 2012 году, но только нынешнее правительство дало старт этому процессу.

Суть реформы – в объединении шести железных дорог (Донецкой, Приднепровской, Одесской, Львовской, Южной и Юго-Западной) и 31 предприятия железнодорожной инфраструктуры в одну компанию с единым менеджментом и политикой развития. Это должно повысить эффективность предприятия.

«Безусловно, мы рассчитываем на улучшение следующих показателей: во-первых, это - долговая устойчивость, во-вторых - повышение производительности труда в части соотношения выручки и количества работающих людей», - прокомментировал решение правительства первый заместитель директора «Укрзализныци» Максим Бланк. По его словам, суммарный эффект от сокращения расходов «Укрзализныци» после преобразования в акционерное общество в 2015 году составит около 1,2 – 1,4 млрд грн. Только сокращение персонала, преимущественно административного, составит порядка 17,5 тыс. человек, но их обязуются обучить и трудоустроить в смежных с «Укрзализныцей» предприятиях. Приватизация акционированной компании не предусматривается ни в каком виде - на любое отчуждение госимущества будущей «Украинской зализныци», по заверению замдиректора «УЗ» Бланка, будет наложен запрет.

Насколько взвешенными и качественными окажутся преобразования в «Укрзализныце», сказать трудно. Но очевидно, что на процессе скажется текущая ситуация в дорожном хозяйстве, когда железнодорожники едва ли не каждый день вынуждены преодолевать последствия войны на востоке страны. Только на минувшей неделе работники «Укрзализныци» в пожарном порядке восстанавливали движение поездов на двух десятках участков. Украинская железная дорога, в последний раз переживавшая взрывы путей и мостов во время Великой отечественной войны, сегодня снова сталкивается с этим страшным явлением. Так, 24 июня Приднепровская железная дорога вынужденно изменила маршрут курсирования трех пар пассажирских поездов, в том числе международного направления, из-за подрыва моста в Запорожской области. А в ночь с 24 на 25 июня в Донецкой области произошло сразу шесть взрывов железнодорожного полотна, пребывающего в управлении Донецкой железной дороги.

«Нафтогаз» отчитался о транзите

В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на минувшей неделе говорили о важности осуществления транзита газа. Наша страна более 10 дней живет в режиме полного прекращения поставок топлива со стороны России, но в должной мере обеспечивает транзит газа в Европу. Более того, в течение последних дней украинская труба оказалась единственной транспортной мощностью для РФ, поскольку газопровод «Северный поток» встал на плановый ремонт.

«Транзит выполняется в полном объеме. Сейчас, в сложившейся непростой ситуации с «Газпромом», Украине важно сохранить за собой статус надежного транзитера российского газа в Европу», - заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он подчеркнул, что именно надежный транзит через Украину мог бы стать главным козырем в конкурентной борьбе с проектом «Газпрома» - «Южным потоком».

«Если мы сможем подтвердить Европейскому Союзу, что Украина надежная транзитная страна, что нам можно доверять… Теоретически это должно сохранить, в лучшем случае, существующие объемы транзита и подкрепить их новым транзитным договором, который бы содержал условие «ship-or-pay». То есть, независимо от того, будут ли объемы или не будет объемов, транзитер, кто бы это ни был, «Газпром» или европейские компании, будет платить за заказанную мощность», - сказал глава «Нафтогаза». При этом он не исключил, что для «Газпрома» условия транзита могут быть пересмотрены путем подачи иска в Стокгольмский арбитраж и последующего заключения нового транзитного контракта.

К слову, движение газа в реверсном направлении - из Европы в Украину - также обсуждалось на минувшей неделе. В рамках Международного форума по вопросам энергетической безопасности, прошедшем в Будапеште, украинская делегация провела ряд переговоров по организации поставок топлива с европейскими компаниями. Комментируя ход дискуссий глава «Нафтогаза» отметил: «Украина активно сотрудничает с немецкой группой RWE и французской Gaz de France Suez для обеспечения альтернативных источников поступления газа. Мы имеем поставки газа на польском и венгерском направлениях. Есть перспективы увеличения этих поставок. Активно ведутся переговоры со Словакией - это ключевой маршрут, который способен обеспечить практически все потребности Украины в импорте газа».

Были газовые новости и с российской стороны. "Газпром" на минувшей неделе в очередной раз подтвердил - транзит газа в Европу Украиной осуществляется бесперебойно и в полном объеме. А что касается реверса, то, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газовый монополист может ограничить поставки топлива европейским компаниям, осуществляющим реверс в Украину.

"Мы пока очень внимательно смотрим, обладаем исчерпывающей информацией в отношении того, как это делается... Что может происходить дальше? По-видимому, в обозримой перспективе наступит такой момент, когда мы будем вводить ограничения поставок российского газа в направлении тех ГИСов (газоизмерительных станций - УНИАН), где мы фиксируем реверсные поставки, со всеми вытекающими последствиями для тех компаний, которые получают российский газ через эти ГИСы. Я имею в виду европейские компании", - сказал Миллер.

Рейтинги, зарплаты и безработица – в ожидании «лучших времен»

Не обошлось на минувшей неделе без новостей от рейтинговых агентств и Государственной службы статистики. В частности, Standаrd&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС» (на фоне высокого риска рефинансирования и ограниченности источников ликвидности), а Fitch Ratings – рейтинг 8 украинских банков с иностранным капиталом и также на общестрановом уровне «ССС». При этом прогнозы по рейтингам остались негативными, поскольку значительных изменений в экономике Украины аналитики агентств пока не усматривают.

Отчасти с этим солидарен и глава Минэкономразвития Шеремета. На брифинге в Киеве он прямо заявил: «Судя по той информации, которую мы видим статистически, второй квартал не будет лучше первого… Мы работаем над тем, чтобы 2-й квартал 2015 года был существенно лучше».

Отсутствие изменений фиксирует и Госстат. На минувшей неделе стало известно, что средняя зарплата, начисленная штатному работнику в Украине в мае, составила 3430 грн - всего на 2 грн больше апрельского показателя. Задолженность по зарплатам также не уменьшается и балансирует на уровне 1 млрд грн. Данная тенденция усугубляется ростом безработицы - согласно методологии Международной организации труда, она увеличилась за 1 квартал 2014 года до 8,8% с 8,1% за аналогичный период 2013 года. При общем количестве занятого населения 9,4 млн человек безработных в Украине оказалось более 1,8 млн.

Таковы события и тенденции, с которыми Украина встречает выходные и государственный праздник – День Конституции. Именно Конституция станет главной темой уже следующей, сокращенной, но не менее насыщенной недели. Как ожидается, президентский проект Основного закона страны, предусматривающий значительные шаги на пути децентрализации власти, зарегистрируют в парламенте в ближайшее время. Изменения в Конституцию, вне сомнений, повлияют и на экономику. Народные депутаты изучат документ, предоставят свои замечания и затем передадут все в Венецианскую комиссию. За развитием событий будем следить.

Олеся Сафронова (УНИАН)