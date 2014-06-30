Беларусь и Казахстан не поддержали Россию в ограничении импорта из Украины

Россия не смогла заручиться поддержкой Беларуси и Казахстана - партнеров по Таможенному союзу - для введения ограничений на украинский импорт, сообщают "Ведомости".

На заседании совета Евразийской экономической комиссии Россия предложила Беларуси и Казахстану принять общую резолюцию о новом режиме для украинских товаров, но предложение было отвергнуто, рассказали федеральный чиновник, участвовавший в переговорах, и сотрудник аппарата правительства. А раз Беларусь и Казахстан не согласились, Россия в соответствии с правилами Таможенного союза получила право действовать в одностороннем порядке, считают собеседники "Ведомостей".

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Представитель правительства Беларуси подтвердил, что страна отказалась поддержать резолюцию. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь выступила резко против: угрозу для экономики Таможенного союза оценить пока нельзя, а значит, нет необходимости срочно принимать такие решения.

Связаться с представителем правительства Казахстана не удалось.