У Путина признали, что Украина уже не может вступить в Таможенный союз

Таможенный союз потерял Украину после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета федерации РФ заявил советник президента России Сергей Глазьев.

"Самые большие вопросы у нас возникают в связи с состоявшимся 27 июня подписанием в Брюсселе соглашений об ассоциации между ЕС и Украиной, Грузией и Молдовой. Фактически на западном направлении нам поставлен жесткий барьер по расширению нашей интеграции", - сказал Глазьев.

По его словам, это напрямую затрагивает интересы РФ и заставляет задуматься о перспективах сотрудничества с этими тремя государствами.

"В рамках соглашений об ассоциации Украина, Молдова и Грузия делегировали часть своего суверенитета Европейской комиссии. Это означает, что они уже не могут стать участниками Таможенного союза и ЕЭП. Это для нас существенная потеря", - заявил он.

Читайте такжеГлазьев предлагает ЕС исключить Донбасс из действия Соглашения об ассоциацииГлазьев уверен, что Евросоюз "насильно принудил" Украину подписать Соглашение об ассоциации, предварительно ради этого "свергнув законную власть".

По его словам, для России это оборачивается неприятными последствиями - падением на 25% товарооборота (РФ в одностороннем порядке вводит ограничения на поставки украинских товаров - УНИАН), рисками для российских инвестиций в Украину, под вопросом оказывается соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, а также кооперация в высокотехнологичных отраслях. "Мы вправе говорить и предъявлять эти вопросы", - сказал Глазьев.

Он считает, что Украину ждет дефолт, так как западная помощь составляет 35 млрд долларов, а для стабилизации ситуации нужно около 100 млрд долларов.