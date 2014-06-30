Польша за 10 лет получила от ЕС более 100 млрд евро помощи

Польша за 10 лет членства в Европейском Союзе получила 101,3 млрд евро помощи в рамках программ, направленных на повышение уровня жизни и конкурентоспособности польской экономики.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Польши, которыми располагает УНИАН.

За это же время Польша заплатила в совместный бюджет ЕС 33,3 млрд евро.

С начала текущего года и до мая поляки получили от ЕС 8,9 млрд евро, заплатив в бюджет 2,4 млрд евро, в том числе в мае 4,1 млрд евро и 350 млн евро соответственно.

Как сообщал УНИАН, вступившая в Евросоюз в мае 2004 года 38-миллионная Польша остается крупнейшим получателем европейской помощи среди всех 28 стран объединения. В действующем семилетнем бюджете на 2014-2020 годы для нее предусмотрено 105,8 млрд евро.

Читайте такжеУ Путина признали, что Украина уже не может вступить в Таможенный союзУкраина в конце прошлой недели подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающего создание зоны свободной торговли. Аналогичная зона начала действовать между Польшей и ЕС в 1992 году.

Ранее польские политики неоднократно заявляли, что Украина в случае реализации упомянутого соглашения будет развиваться по образцу Польши, но признавали, что украинцам не стоит рассчитывать на такую большую помощь, которую получали поляки, из-за экономической ситуации в переживающих рецессию Европе и мире.