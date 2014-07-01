Болгарии грозит финансовый коллапс. Власть обвиняет в этом мошенников

Болгарии грозит финансовый коллапс. Население в панике забирает депозиты из банков. По официальной версии, мошенники разослали сообщение о том, что крупнейшие банки находятся на грани банкротства, а страхового фонда не хватит, чтобы компенсировать потери клиентов даже в случае краха одного из них. Евросоюз экстренно выделил 1,6 млрд евро на преодоление кризиса, передает «Газета.Ru».

Сначала из-за данных о подозрительных операциях в четвертом по величине банке страны, Corporate Commercial Bank (Corpbank), государство национализировало его и ввело внешнее управление, а население стало забирать из него свои вклады. Затем эпидемия страха перекинулась на вкладчиков третьего банка Болгарии - First Investment Bank. А для банков нет ничего губительнее этого. Специфика функционирования банковской системы такова, что большая часть вкладов населения постоянно размещена в ценных бумагах или направлена на кредитование, у самого банка в наличии остается лишь очень небольшая их часть. Поэтому даже относительно небольшое по объему, но одномоментное изъятие депозитов неизбежно приводит к банкротству конкретного банка. Если же ажиотаж становится всеобщим, вся система оказывается парализованной.

Читайте такжеВ Еврокомиссии пригрозили "последствиями" странам, которые поддержат "Южный поток"«У болгарских банков высокий уровень капитализации и ликвидности, — отмечает болгарский экономист, управляющий партнер BAC LTD Владимир Каролев. — Но ни один банк не может выжить, если все его клиенты начнут паниковать и забирать средства с депозитов».

Власти попытались пресечь панику. С успокоительным заявлением в воскресенье, 29 июня, выступил президент Болгарии Росен Плевнелиев. «Средства граждан и фирм, которые вложены в банки страны, гарантированы и находятся в безопасности», — заявил он.

Читайте такжеВ Болгарии уверяют, что проект "Южный поток" не нарушает законодательство ЕСВпрочем, несмотря на демонстративную уверенность властей, эксперты не исключают продолжения оттока средств из болгарских банков, пишет Financial Times.

Ситуация в Болгарии больше походит на ту, которую мы наблюдали в начале 2013 года, когда рухнул банковский сектор Кипра, полагают аналитики.

Власти Болгарии обвиняют в финансовой дезорганизации злоумышленников, которые осуществили криминальную атаку на болгарскую финансовую систему.

В субботу, 28 июня, болгарские власти задержали двоих мужчин, обвиняемых в попытках дестабилизировать финансовую систему страны путем подстрекательства граждан к изъятию банковских вкладов. Один из подозреваемых задержан в Софии, второй — в Русе. По данным BBC, затем были арестованы еще трое.

Государственный долг Болгарии в процентах от ВВП – один из самых низких в Европе, около 19%, меньше только у Эстонии. Поэтому Европейский Центробанк готов обеспечить болгарской финансовой системе необходимую ликвидность, если это понадобится.