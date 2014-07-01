BNP Paribas согласился заплатить США штраф в $8,83 млрд

Французский банк BNP Paribas признал свою вину и согласился заплатить властям США штраф в размере 8,83 млрд за совершение международных сделок, идущих в разрез с американскими санкциями. Об этом передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Il Sole 24 Ore.

Читайте такжеBNP Paribas угрожает штраф в $10 млрд за нарушение санкционного режима Ранее сообщалось, что BNP Paribas близок к заключению сделки с прокурорами США, согласно которой выплатит Министерству юстиции Соединенных Штатов штраф в размере $8–9 млрд.

Власти США обвинили BNP Paribas в нарушении финансовых санкций, введенных в отношении Ирана, Судана, Кубы и других стран.

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