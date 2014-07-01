Курс доллара держится вблизи минимума семи недель к корзине основных валют, так как последняя экономическая статистика вызывает сомнения в стабильности роста американской экономики, передает Reuters.

На начало торгов вторника, 1 июля, индекс доллара поднялся на 0,07 процента до 79,832, ранее упав до минимальной с 9 мая отметки 79,759. За июнь индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,7 процента. Против иены доллар подорожал на 0,12 процента до 101,42 иены, оставаясь вблизи шестинедельного минимума 101,23.

Председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс выразил уверенность в экономическом росте, но сказал, что ФРС, может быть, понадобится держать процентные ставки близкими к нулю еще, как минимум, год. Рынки, похоже, стремятся продавать доллар, и поэтому решили проигнорировать сильные экономические показатели, например, повышение предстоящих продаж жилья в мае до восьмимесячного максимума.

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