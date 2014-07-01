Межбанк открылся долларом по 11,85 грн
Гривня укрепила свои позиции после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.
Во вторник, 1 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне на открытии торгов составили 16,0090/16,2170.
Цены на российскую валюту упали до 0,3417/0,3460.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару выросли до 11,7500/11,8300. Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.
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Котировки гривни по отношению к евро поднялись до 15,9990/16,1120.
По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3488/0,3501.
Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.