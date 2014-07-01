Налоговики США будут получать данные о счетах американцев в Украине - банкиры

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступает в силу закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), согласно которому финансовые структуры будут обмениваться информацией с Налоговым управлением США (Internal Revenues Service - IRS) о счетах американских налогоплательщиков.

Согласно разъяснениям банкиров, закон нацелен на противодействие уклонению от уплаты налогов американскими налогоплательщиками - владельцами банковских счетов в иностранных финучреждениях. В рамках этого закона банки будут проводить идентификацию таких плательщиков и предоставлять необходимую информацию в налоговую службу США.

«Во исполнение требований FATCA банк обязан осуществлять надлежащую проверку всех клиентов, которые открывают счета в банке, что может потребовать заполнения клиентами дополнительных документов. В случае выявления налогоплательщиков США банк обязан отправлять в налоговую службу США информацию о таких счетах и их владельцах», - написал в обращении клиентам на официальном сайте «ПроКредит Банк».

По информации банка, проверка будет проводиться по таким критериям, как наличие гражданства/статуса резидента США, место рождения на территории США, адрес проживания или регистрации на территории США, зарегистрированный в США телефонный номер, наличие постоянного платежного требования клиента о переводе средств на счета в фининститутах США, а также если право подписи предоставлено постоянно проживающему на территории США физлицу, и если единственный предоставленный почтовый адрес клиента - «по требованию».

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Справка УНИАН. Закон США о налоговых требованиях к иностранным счетам (FATCA) обязывает финансовые организации раскрывать налоговому управлению США информацию о счетах американских налогоплательщиков и выполнять функции налоговых агентов.

Согласно данному закону, банки были обязаны до 30 июля 2014 года заключить договора с налоговой службой США и выполнять требования законодательства США. За невыполнение закона предусмотрены санкции в виде удержания 30-процентного налога с «транзитных выплат» через финансовые организации США, а также принудительное закрытие корреспондентских счетов в финансовых организациях США.