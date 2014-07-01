Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе
Гривня продолжит пребывать под давлением напряженной ситуации на востоке Украины.
На текущей неделе гривня продолжит пребывать под давлением на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на востоке Украины. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в диапазоне 11,95 – 12,05 грн.
Читайте такжеЭксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке УкраиныНа динамику евро на текущей неделе в основном будет оказывать влияние поведение курса национальной валюты. Дополнительно стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ по процентной ставке, которое намечено на 3 июля. После того, как регулятор понизил в июне ставку и намекнул на возможность запуска программы количественного смягчения, пара EUR/USD удерживалась на довольно низких уровнях, время от времени предпринимая попытки восстановиться. Поэтому, если глава ЕЦБ Марио Драга на пресс-конференции намекнет на возможность отказа от программы QE, EUR/USD может нацелиться на рост до 1,37 – 1,3730. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае, при стабильном курсе доллара, может повыситься до 16,54-16,58 грн.