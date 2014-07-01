Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе гривня продолжит пребывать под давлением на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на востоке Украины. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в диапазоне 11,95 – 12,05 грн.

Читайте такжеЭксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке УкраиныНа динамику евро на текущей неделе в основном будет оказывать влияние поведение курса национальной валюты. Дополнительно стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ по процентной ставке, которое намечено на 3 июля. После того, как регулятор понизил в июне ставку и намекнул на возможность запуска программы количественного смягчения, пара EUR/USD удерживалась на довольно низких уровнях, время от времени предпринимая попытки восстановиться. Поэтому, если глава ЕЦБ Марио Драга на пресс-конференции намекнет на возможность отказа от программы QE, EUR/USD может нацелиться на рост до 1,37 – 1,3730. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае, при стабильном курсе доллара, может повыситься до 16,54-16,58 грн.

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