Доллар на межбанке опустился до 11,80 грн

Во вторник, 1 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,7800/11,8000 против 11,7000/11,8500 на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 16,1215/16,1525 против 16,0090/16,2170 на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3434/0,3444 против 0,3417/0,3460 на открытии торгов.

Читайте такжеНацбанк намерен либерализировать валютный рынок страны

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару выросли до 11,7500/11,8300. Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.

Котировки гривни по отношению к евро поднялись до 15,9990/16,1120.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3488/0,3501.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.