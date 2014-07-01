«Актив-Банк» временно приостановил работу карт VISA

«Актив-Банк» сообщил о временном приостановлении работы эмитированных банком платежных карт системы VISA, сообщается на сайте банка.

Банк рекомендует до восстановления работы карт VISA использовать действующие платежные карты системы MasterCard или осуществлять безналичные переводы средств через сеть отделений банка.

Также сообщается, что собственники и руководство банка прилагают все возможные усилия для возобновления работы платежных карт VISA. Банк приносит свои извинения за доставленные неудобства и сообщит о восстановлении работоспособности карт дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проведенной проверки «Актив-Банка» отнес банк к категории проблемных. По информации НБУ, собственники банка совместно с правлением разрабатывают программу финансового оздоровления, после утверждения которой возможно предоставление стабилизационного кредита или рефинансирования от Нацбанка.

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«Актив-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений.

Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка. По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.

23 июня банк сообщил о намерении увеличить уставный капитал на 75,8%, или на 237 млн грн, путем дополнительного выпуска акций, а также о планах привлечь 150 млн грн на условиях субординированного займа.