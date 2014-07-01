Fitch ожидает ускорения роста мировой экономики

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения темпов роста мировой экономики в 2014-2015 гг. при сохранении понижательных рисков, пишут Вести.ru.

Согласно ежеквартальному обзору темпы роста крупнейших развитых экономик мира составят 2,7% в текущем году, 3,1% - в следующие два года. При этом в 2013 г. рост ВВП составил 2,4%.

Таким образом, Fitch понизило оценку роста на этот год на 0,2 процентного пункта, а прогноз на 2015 г. был снижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими, мартовскими, оценками.

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По мнению экономистов Fitch, дефляция в еврозоне представляет риск для экономики региона. Сокращение стимулирующих мер ФРС может повысить волатильность финансовых рынков. Высокие цены на нефть могут негативно сказаться на экономическом росте в большинстве регионов.

Fitch ожидает темпы роста ВВП США в 2014 г. на уровне 2%, на уровне 3,1% в 2015 г. и на уровне 3% в 2016 г.

Экономика еврозоны, по прогнозам агентства, вырастет в текущем году на 1,1%, в 2015 г. – на 1,5% и в 2016 г. – на 1,6%.

Темпы роста цен в еврозоне составят 0,9% в 2014 г., 1,3% в 2015 г. и 1,5% в 2016 г., при том, что целевой уровень ЕЦБ равен 2%.

ВВП Великобритании увеличится на 3% в 2014 г., на 2,5% в 2015 г. и на 2,3% в 2016 г., как ожидают экономисты Fitch.

Экономика Японии вырастет в 2014 г. на 1,6%, на 1,3% в 2015 г. и на аналогичную величину в 2016 г.

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Экономисты Fitch ожидают, что темпы роста экономики развивающихся стран замедлятся в 2014 г. до 4,3% с 4,7% в 2013 г., а затем ускорятся до 4,8% в 2015 г. и 4,9% в 2016 г.

ВВП Китая увеличится на 7,3% в 2014 г., на 7% в 2015 г. и на 6,7% в 2016 г., прогнозирует Fitch.