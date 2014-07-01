В Украине начались первые электронные торги арестованным имуществом

Государственная исполнительна служба во вторник, 1 июля, начала электронные торги арестованным залоговым и конфискованным имуществом, сообщается на сайте проведения торгов.

Первые торги арестованным имуществом начались по 59 лотам в Винницкой, Днепропетровской, Львовской областях и в Киеве.

Всего в системе электронной реализации имущества зарегистрировано 737 лотов, среди которых автомобили, комплектующие, различное оборудование и недвижимое имущество.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня Государственная исполнительная служба представила электронную систему реализации арестованного залогового и конфискованного имущества.

По словам главы службы Дмитрия Сторожука, на начальном этапе принять участие в торгах сможет любой желающий, имеющий электронную подпись. Единственным критерием является уплата регистрационного взноса в размере 5% от стартовой цены лота.

С июля к системе присоединятся еще 6 областей – Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Харьковская. Полноценный запуск системы по всей Украине запланирован на 2015 год.