С сегодняшнего дня доходы по депозитам облагаются налогом

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступил в действие Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, которым, в частности, вводится прогрессивная шкала налогообложения пассивных доходов граждан с базовой ставкой 15%.

Согласно закону, к пассивным доходам относятся доходы в виде процентных платежей по банковским вкладам и облигациям, роялти и доходы от аренды имущества.

Налогом облагаются доходы, которые суммарно превышают 20 тыс. грн. Ставка 15% применяется к доходам от 20 тыс. грн до 236 тыс. грн (204 прожиточных минимума), ставка 20% - к доходам до 1 млн грн (396 прожиточных минимумов), 25% - к общим пассивным доходам свыше 1 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, представители банков, Министерства финансов и Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики достигли консолидированной позиции по отмене налогообложения доходов по депозитам граждан по прогрессивной шкале, введение которого предусмотрено с 1 июля 2014, о чем сообщила Независимая ассоциация банков Украины 26 июня.

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По информации ассоциации, вместо налога по прогрессивной шкале ожидается введение налога по фиксированной ставке 15%, при этом банки будут выполнять функцию налогового агента и удерживать налог при начислении процентов, а вкладчики освобождаются от обязанности декларировать доходы в виде процентов по депозитам.

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По информации ассоциации, это предусмотрено в согласованном варианте законопроекта, внесение которого на рассмотрение Верховной Рады запланировано 1 июля. В настоящее время проект на парламентском сайте не зарегистрирован.