В Украине могут отменить пошлины на импорт средств защиты и лекарств для военных

Народные депутаты предлагают Верховной Раде отменить пошлины на импорт средств индивидуальной защиты и лекарств на период проведения антитеррористической операции.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно специальных средств индивидуальной защиты)» опубликован на сайте Верховной Рады, авторами проекта стали группа народных депутатов из фракции ВО «Батькивщина».

Читайте такжеНа Волыни - траур, активисты продолжают собирать средства на бронежилеты военным

«Принятие проекта позволит минимизировать расходы бюджетных средств при приобретении средств индивидуальной защиты и лекарств согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины для организации государством защиты здоровья и жизни лиц, участвующих в антитеррористической операции», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, внесение предложенных изменений позволит улучшить уровень оснащения средствами индивидуальной защиты и обеспечения лекарствами участников антитеррористической операции. Отмена пошлин на средства индивидуальной защиты и медикаменты позволит сэкономить государственному бюджету 25 млн грн.

Перечень средств защиты и лекарств, на которые будет распространяться отмена пошлин, будет определяться Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко приказал с 1 июля возобновить на востоке Украины активную фазу антитеррористической операции против финансируемых Россией террористических и бандитских формирований после длительного одностороннего перемирия с украинской стороны. В результате военных действий уже погибло более 150 украинских военнослужащих.

Одной из главных проблем проведения АТО является низкий уровень организации снабжения войск и вызванную этим нехватку бронежилетов и других средств индивидуальной защиты.