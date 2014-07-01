Объем возмещений НДС в июне сократился вдвое

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость хозяйствующим субъектам Украины в июне сократился более чем вдвое - до 2,3 млрд грн с 4,9 млрд грн в мае.

Согласно сообщению Государственной казначейской службы Украины, размещенному на сайте ведомства, наибольший объем возмещений получили предприятия Днепропетровской области – 547,4 млн грн, наименьший объем – предприятия Киева – 726 тыс. грн. Предприятия Донецкой и Луганской областей получили 12,6 млн грн и 7,6 млн грн возмещений соответственно.

В числе областей, получивших наибольшие суммы возмещений – Киевская (283,4 млн грн), Ивано-Франковская (194,1 млн грн), Полтавская (131 млн грн), Кировоградская (120,2 млн грн). В числе областей, получивших наименьшие суммы возмещений – Житомирская (10,9 млн грн), Закарпатская (11,3 млн грн), Одесская (7,9 млн грн), Ривненская (3,4 млн грн), Николаевская (2,6 млн грн) и Черновицкая (2,6 млн грн).

В целом возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.

Читайте такжеНалоговая обещает возмещать автоматически до 70-90% НДС

Как сообщал УНИАН, в мае объем возмещений налога на добавленную стоимость предприятиям и организациям Украины в мае составил 4,9 млрд грн, что на 17% больше, чем в апреле текущего года. Возмещения получили более 1500 предприятий.