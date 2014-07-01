Валютные кредиты могут перевести в гривню по курсу 7,99 грн/долл.

Депутаты предлагают Верховной Раде проводить реструктуризацию валютных ипотечных кредитов граждан в гривню по курсу 7,99 грн/долл., если кредит получен на приобретение жилья, которое является единственным для заемщика или его семьи.

Об этом говорится в законопроекте о реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную валюту Украины – гривню, зарегистрированном на сайте Верховной Рады 27 июня под №4185 и внесенным в повестку дня сегодняшнего заседания.

Помимо оговорки о единственном жилье заемщика, проект предполагает ряд других условий. В частности, реструктуризация проводится по одному кредиту в банковской системе, задолженность по основной сумме которого на начало 2014 года не превышает эквивалент 1,5 млн грн по официальному курсу НБУ на дату подписания договора.

Также под реструктуризацию попадают кредиты, право требования по которым передано банком другим учреждениям, независимо от остатка задолженности.

Потребительские кредиты, полученные под залог жилой недвижимости, но использованные для предпринимательской деятельности и получения прибыли, предлагается не реструктуризировать.

Авторы законопроекта предлагают пересчитывать и фиксировать остаток задолженности по кредиту в гривне путем подписания допсоглашения к договору между банком и заемщиком, после чего погашение задолженности будет проводиться в гривне.

Законопроект предполагает, что банк при проведении реструктуризации конвертирует задолженность по официальному курсу НБУ на день проведения реструктуризации и на 1 января 2014 года, начисляя на разницу комиссию по ставке 0,1% годовых, которая подлежит уплате в конце срока кредита разовым платежом. В случае своевременного выполнения своих обязательств заемщиком банк обязан простить долг, на который была начислена эта комиссия.

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Ставка по кредиту в результате его конвертации по курсу на 1 января 2014 года устанавливается на уровне 16,5% годовых.

Проект разработан группой народных депутатов при участии первого замглавы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Алексея Кайды, фракция «Свобода».

Как сообщал УНИАН, 26 июня Независимая ассоциация банков Украины озвучила условия, по которым банкиры готовы реструктуризировать валютные кредиты граждан в гривню. В частности, кредиты должны быть получены на приобретение жилья для личного проживания, и если это жилье является единственным для заемщика или его семьи. Также задолженность по кредиту на начало 2014 года не должна превышать эквивалент 1,5 млн грн по официальному курсу на день подписания кредитного договора. Ассоциация предложила не реструктуризировать кредиты, полученные под залог жилой недвижимости, но использованные на ведение предпринимательской деятельности.