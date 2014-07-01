Доллар на межбанке резко вырос до 11,91 грн

Во вторник, 1 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд до 11,7800/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8500/11,9100, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0090/16,2170, к 12:00 цены составили 16,1215/16,1525. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2185/16,3045.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3417/0,3460, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3434/0,3444. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3478.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару выросли до 11,7500/11,8300. Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.

Котировки гривни по отношению к евро поднялись до 15,9990/16,1120.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3488/0,3501.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.