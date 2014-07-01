Фонд гарантирования вкладов рассказал о ситуации вокруг банка «Форум»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о признании неправомерным решения фонда об отказе передачи активов банка «Форум» его собственнику - контролируемой "Смарт-холдингом" компании Yernamio Consulting Limited (Кипр)

Фонд напомнил, что одним из ключевых условий покупки банка в целом была его докапитализация на общую сумму 3,4 млрд грн. При этом был подписан договор между Нацбанком, фондом и Вадимом Новинским о возобновлении деятельности банка «Форум», которым зафиксированы обязательства Новинского докапитализировать и оздоровить банк.

«Компания Yernamio Consulting Limited 20.05.2014 г. официально сообщила фонду о невозможности выполнения своих дальнейших обязательств, и в одностороннем порядке отказалась от покупки банка в целом», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, компания обратилась с просьбой изменить способ вывода банка с рынка - создать и продать инвестору переходной банк с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка. При этом инвестор предлагал Фонду гарантирования трансформировать валютные вклады в гривневые, а затем - гривневые вклады превратить в акционерный капитал.

Фонд отмечает, что для реализации данного способа вывода банка «Форум» с рынка инвестору необходимо было докапитализировать банк в объеме 1,94 млрд грн, однако компания Yernamio Consulting LTD перечислила на счет НБУ лишь средства в сумме, эквивалентной 587, 6 млн грн.

«Компанией Yernamio Consulting Limited не было предоставлено подтверждение наличия необходимых ресурсов для приведения деятельности банка в соответствие с требованиями банковского законодательства. К тому же, инвестор не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих о добровольном согласии вкладчиков и кредиторов банка по трансформации их вкладов свыше гарантированной суммы в акции банка», - отмечается в сообщении.

Таким образом, Фонд гарантирования вкладов сообщает, что инвестор не обеспечил выполнение взятых на себя обязательств перед вкладчиками, Фондом и НБУ, и 27 мая было принято решение об отклонении предложения компании по созданию переходного банка.

«26 июня 2014 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск компании Yernamio Consulting LTD об отмене решения Фонда гарантирования по отклонению вышеупомянутых предложений Yernamio Consulting LTD. На сегодняшний день решение суда не вступило в силу и будет оспариваться фондом», - говорится в сообщении.

При этом Фонд гарантирования вкладов отмечает, что решение НБУ о ликвидации банка не оспаривалось в суде и, соответственно, не было отменено. Процедура ликвидации указанного банка продолжается.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта, и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

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В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка, и по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же раз мере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но в последствии отказался от покупки.

Начало процедуры ликвидации банка «Форум» связано с не подписанием принимающим банком договора о принятии активов и обязательств банка «Форум» до 17.00 17 июня.

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.