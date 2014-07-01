Украина 11 июля обсудит с ЕС и Россией экономические аспекты Соглашения об ассоциации
11 июля состоятся консультации с участием ЕС, Украины и России по экономическим аспектам реализации соглашения об ассоциации.
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение Украины, в соответствии с договоренностями, провести 11 июля консультации с участием представителей Евросоюза, Украины и России относительно экономических аспектов реализации Соглашения об ассоциации.
Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Президент поблагодарил Бильдта за его усилия относительно международной поддержки Украины, в частности в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. «Вы приложили значительные усилия к нашему европейскому прогрессу, нашей безопасности», - подчеркнул глава государства.
«Мы имеем абсолютно четкую позицию относительно невозможности никакого обсуждения сути соглашения. Но мы можем обсуждать этапы, прежде всего, того, что касается стандартизации», - сказал Порошенко.
Собеседники договорились о дальнейшей тесной координации действий относительно европейской интеграции Украины и стабилизации ситуации на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое предусматривает создание Зоны свободной торговли, была подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.