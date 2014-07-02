США предупреждают Россию - новые санкции могут «с легкостью столкнуть ее в рецессию»

Министр финансов США Джейкоб Лью в ходе заседания американско-китайского делового совета заявил, что дополнительные санкции могут «с легкостью столкнуть в рецессию» экономику России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеСовет ЕС отложил на неделю вопрос о новых санкциях против России «Мы ясно дали понять, что полностью готовы предпринять дальнейшие шаги по введению новых санкций», — добавил Лью.

Читайте такжеУкраина может подать на Россию иск в ВТО из-за аннексии КрымаПо его словам, «цель этого заключается не в ужесточении санкций, а в том, чтобы Россия изменила курс своих действий».