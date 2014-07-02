Агрессия против Украины обернется для России потерей $100 млрд и падением экономики

Продолжая конфликтовать с Украиной, российская экономика может пострадать еще сильнее, предупреждает МВФ, пишут "Ведомости".

Последствия — снижение уверенности в перспективах экономики, охлаждение отношения инвесторов к стране, отток капитала, спад потребительских расходов и еще более стремительное ослабление рубля, говорится в отчете фонда по российской экономике.

Читайте такжеСША предупреждают Россию - новые санкции могут «с легкостью столкнуть ее в рецессию» Отток капитала превысит $100 млрд в 2014 г. ($51 млрд — в I квартале, $59,7 млрд — в 2013 г.), прогнозирует МВФ. Рабочий прогноз на 2014 г. — $85-90 млрд. Отток снизится лишь в 2015 г., может смениться притоком в 2016 г., считает министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Рост ВВП в этом году может замедлиться до 0,2% (прогноз Минэкономразвития — 0,5%), есть вероятность рецессии и спада, в 2015 г. — слабое восстановление роста до 1%, пишут эксперты МВФ. Риск дополнительных санкций уже увеличил неопределенность для бизнеса и плохо влияет на инвестиции, отмечает МВФ, геополитические риски приведут к снижению рентабельности банков и качества активов. Новые санкции в отношении финансового сектора и энергетики могут остановить интеграцию России в мировую экономику, предупреждает фонд.

Как известно, США и партнеры по G7 готовы ввести отраслевые санкции против России: в отношении энергетического сектора — вплоть до запрета экспорта технологий. Сроки не определены: многое будет зависеть от действий РФ по разрешению кризиса в Украине.

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