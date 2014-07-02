Россия урезала финансирование оккупированного Крыма - денег катастрофически не хватает

Финансирование федеральной целевой программы РФ по развитию оккупированного Крыма в финальном варианте документа сократилось до 620 млрд рублей.

Об этом заявил глава Минрегионразвития Игорь Слюняев, передают "Новости Крыма".

Ранее предполагалось, что на ФЦП может быть направлено от 800 млрд до 1 трлн рублей. 25 июня нелегитимный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на реализацию программы нужно 825 млрд рублей, в том числе 695 млрд рублей – из федерального бюджета.

Читайте такжеОБСЕ прямо обвинила Россию в оккупации Крыма - резолюцияСлюняев уточнил, что финансирование проекта по строительству моста через Керченский пролив (самый дорогостоящий проект, связанный с Крымом) пройдет «по экономному сценарию». Ранее сообщалось, что по разным вариантам на сооружение моста в Крым потребуется от 283 млрд до 349 млрд рублей.

Читайте такжеBloomberg.com: оккупация Крыма была оплачена с помощью пенсионных взносов россиянРоссия оккупировала Крым, включив его в состав РФ в марте 2014 года. До этого в регионе прошел непризнанный миром референдум, на котором более 90% участников выступили за размежевание с Украиной. В Киеве, а также США и Евросоюзе легитимность референдума не признали; в ответ на действия РФ в Крыму западные государства ввели санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний.