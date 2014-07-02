Платежный баланс Украины в январе-мае сведен с дефицитом в $3,5 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-мае 2014 года сведен с дефицитом в 3,496 млрд долл. США против профицита в 3,262 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в мае 2014 года сальдо сводного платежного баланса, без учета показателей временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, впервые с начала года стало положительным и составило 1 млрд долл. благодаря внешнему финансированию правительства и низкому дефициту текущего счета.

В мае дефицит текущего счета сократился до 207 млн долл. (с учетом цены импорта газа из России для «Нафтогаза» с апреля 2014 года на уровне фактической цены за I квартал в 268,5 долл. за тыс. кубометров) вследствие снижения неэнергетического импорта товаров на 22,9% в результате девальвации нацвалюты и низкой экономической активности.

Экспорт товаров вырос на 1,7% в годовом измерении, до 5,2 млрд долл., в результате постепенного восстановления поставок металлургической продукции - на 8,3% из-за сезонного увеличения спроса на сталь в странах Ближнего Востока, продукции АПК - на 34,5% вследствие роста поставок зерновых. По другим товарным группам произошло сокращение экспорта, в том числе химической продукции - на 26,4%, машиностроения - на 14,6%.

Годовые темпы падения импорта товаров в мае снизились до 4,8% с 30% в апреле - до 5,4 млрд долл. из-за роста физических объемов поставок природного газа в 2,9 раза по сравнению с маем 2013 года. Одновременно неэнергетический импорт сократился на 22,9% вследствие снижения покупательной способности населения и низкого внутреннего спроса. Падение импорта произошло по всем основным группам, в том числе продукции машиностроения - на 31,8%, химической продукции - на 15%, продовольственных и промышленных товаров - на 25,8% и 24,8% соответственно.

Профицит финансового счета в 1,2 млрд долл. в мае обеспечен преимущественно привлечениями государственного сектора по ОВГЗ и получением кредитов от Всемирного банка и ЕС.

В мае впервые с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину был положительным и составил 7 млн долл. вследствие сокращения объемов оттока акционерного капитала.

Прирост наличной валюты вне банков снизился до 78 млн долл. вследствие снижения девальвационных ожиданий.

Получение кредита МВФ в 3,2 млрд долл. и формирование профицита сводного баланса в 1,0 млрд долл. позволили не только провести очередные плановые погашения кредита МВФ на 365 млн долл., но и нарастить объем резервных активов. По состоянию на 1 июня объем международных резервов вырос до 17,9 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на 2,5 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-апреле 2014 года сведен с дефицитом в 4,508 млрд долл. США против профицита в 2,748 млрд долл. США годом ранее, в апреле 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 232 млн долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.