В России для спасения госбюджета повысят налоговую нагрузку на население

Минфин определил параметры бюджета на 2015-2017 гг. , сегодня их должно рассмотреть правительство на бюджетной комиссии. Доходов не хватает: правительству предстоит сокращать расходы и искать источники повышения доходов — в качестве таковых Минфином предложено увеличение налоговой нагрузки, пишут "Ведомости".

В проектировках бюджета уже заложено сокращение ранее условно утвержденных расходов — полностью в 2015 г. (на 384 млрд руб.) и наполовину в 2016 г. (на 420 млрд руб.). Расходы в целом сокращены в сравнении с предыдущим планом на 109 млрд и 416,7 млрд руб., соответственно в 2015 и 2016 гг. Но этого будет недостаточно — правительству предстоит принять непростое решение о сокращении ранее заложенных в бюджет расходов на 2%, предупредил министр финансов Антон Силуанов. Это позволит сэкономить в 2016-2017 гг. еще примерно 306 млрд руб.

Читайте такжеРоссия урезала финансирование оккупированного Крыма - денег катастрофически не хватаетНо и этого недостаточно. Доходы бюджета за 2015-2017 гг. сократятся на 1,5 п. п. ВВП, тогда как годом ранее расчеты на этот же период предполагали сокращение на 1 п. п. ВВП.

Ненефтегазовые доходы бюджета в соотношении с ВВП все три года будут стагнировать (9,7% ВВП), т. е. расти теми же темпами, что и экономика. Доля рентных доходов будет падать (с 19,6 до 18,1% ВВП) из-за замедления роста добычи и экспорта углеводородов. Кроме того, Минфин предлагает перенести с 2015 г. повышение пошлины на экспорт мазута с 66 до 100% от нефтяной — она начнет расти с 2016 г.

Читайте такжеКонфликт с Украиной обернется для России сильнейшим экономическим спадом - МВФ Доля нефтегазовых доходов могла бы быть еще меньше, если бы не произошедшее ослабление курса рубля. В этом году оно добавит бюджету примерно 1 трлн руб., из которых около 800 млрд руб. пойдет на расходы; а бюджет вместо дефицита в 0,5% ВВП получит почти такой же профицит. В 2015 г. из-за изменения курса рубля бюджет получит 700 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов: прогноз курса в сравнении с прошлогодним планом изменен с 33,7 руб./$ на 37 руб./$. Более трети девальвационной добавки в 2015 г. также будет потрачено, остальное (432 млрд руб.) Минфин планирует сберечь в резервном фонде. В 2016 г. в резервный фонд планируется направить только половину дополнительных нефтегазовых доходов.

Читайте такжеСША предупреждают Россию - новые санкции могут «с легкостью столкнуть ее в рецессию» Минфин предлагает источники дополнительных доходов, сообщил Силуанов: главная мера — приватизация 19,5% «Роснефти» — принесет 423 млрд руб. (в виде дивидендов от «Роснефтегаза») в бюджет-2015, что в нем уже учтено. Помимо этого Минфин планирует дать регионам право ввести налог с продаж в размере 3%, увеличить почти в 1,5 раза ставку налога на дивиденды для физических лиц — с 9 до 13%, а также ввести акциз на газ, поставляемый по «Голубому потоку» в Турцию.

После резкого повышения пенсионных обязательств в 2010 г., затем — по увеличению зарплат и госпрограммы вооружений (а сокращать все эти обязательства трудно) практически не осталось других расходов, которые можно было бы сократить, повышение налогов — логичное следствие.