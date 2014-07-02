Доходы госбюджета выросли на 13 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-июне 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 152,9 млрд грн (97,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 7,4 млрд грн, или на 10,5%, превышает показатель января-июня 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 22,9 млрд грн, что выше прошлогоднего показателя на 2,6 млрд грн, или на 12,8%.

Также сообщается, что в январе-июне т.г. возмещено 20,4 млрд грн НДС, что на 7,1 млрд грн, или на 25,8%, меньше соответствующего показателя за январь-июнь 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-май 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 150,5 млрд грн, что на 11,2%, или на 15,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.