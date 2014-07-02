Доллар на межбанке вновь подорожал до 11,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,8000/11,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1330/16,3405 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3447/0,3491 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3672/74 (вторник - 1,3682/84).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд до 11,7800/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8500/11,9100.