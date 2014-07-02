Фунт стерлингов достиг 6-летнего максимума

Курс фунта стерлингов близок к максимуму шести лет на фоне сильных производственных показателей Великобритании, а рост евро и иены замедлился, передает Reuters.

Так, курс фунта к доллару на торгах в среду, 2 июля, снизился на 0,03 процента до $1,7147, поднявшись во вторник до максимальной с октября 2008 года отметки $1,7167. Против евро фунт подешевел на 0,04 процента до 79,725 пенса, но остается вблизи 1,5-годового максимума.

Инвесторы начали покупать фунт после выхода отчета, показавшего наиболее стремительный за семь месяцев рост производства в Великобритании.

Читайте такжеЭксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке УкраиныКурс евро к доллару снизился на 0,07 процента до $1,3669 с отмеченного во вторник пика шести недель $1,3710, а индекс доллара к корзине основных валют поднялся на 0,06 процента до 79,864. По словам трейдеров, некоторые игроки, делающие ставки на рост евро, волнуются, что Европейский центральный банк может попробовать спровоцировать снижение курса своими комментариями после совещания в четверг.

Читайте такжеЕвропейский центробанк впервые опустил ставку по депозитам ниже нуляЕЦБ может быть обеспокоен укреплением евро в течение трех последних недель. Глава центробанка Марио Драги предупредил недавно, что укрепление валюты при низкой инфляции станет поводом для серьезных опасений. Тем не менее, аналитики не ждут от ЕЦБ новых стимулирующих мер на предстоящем совещании.

Курс иены к доллару вырос на 0,02 процента до 101,54 иены. Валюты крупных поставщиков сырья Канады и Австралии поднялись за счет роста мировых цен на сырье: канадский доллар подорожал на 0,03 процента до C$1,0634, а австралийский доллар подешевел на 0,4 процента до $0,9458, прибавив 0,7 процента с начала недели.

Важным событием в среду станет речь председателя ФРС Джанет Йеллен "О финансовой стабильности" на мероприятии, возглавляемом директором Международного валютного фонда Кристин Лагард.