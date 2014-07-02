Доходы местных бюджетов Украины за полгода выросли на 2,5%

Доходы местных бюджетов Украины, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, по состоянию на 1 июля 2014 года составили 30,518 млрд грн, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, наибольший рост доходов за указанный период зафиксирован в Киеве - на 6,5%, до 3,852 млрд грн., Кировоградской области – на 6,3%, до 594,425 млн грн., Хмельницкой области – на 6%, до 669,121 млн грн.

В двух областях, Донецкой и Луганской, зафиксировано снижение доходов, на 1,3% и 1,4%, соответственно.

Данные по Автономной республике Крым и Севастополю не приводятся.

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Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды госбюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Госказначейства, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн больше показателя за аналогичный период прошлого года.