Министр экономразвития Шеремета подал в оставку – источник

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета написал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам источника, возможной кандидатурой на должность главы министерства рассматривается экс-министр экономики Богдан Данилишин.

Данилишин в комментарии агентству УНИАН не опроверг и не подтвердил свое возможное назначение.

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«У меня есть программа экономических реформ. Если она будет принята, то я соглашусь работать во власти, неважно на какой должности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли 27 февраля после утверждения Верховной Радой нового правительства во главе с Арсением Яценюком.

Богдан Данилишин был министром экономики с конца 2007 до начала 2010 года.