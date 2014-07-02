Министр экономразвития Шеремета подал в оставку – источник
Возможной кандидатурой на должность главы министерства рассматривается экс-министр экономики Богдан Данилишин.
Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета написал заявление об отставке.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
По словам источника, возможной кандидатурой на должность главы министерства рассматривается экс-министр экономики Богдан Данилишин.
Данилишин в комментарии агентству УНИАН не опроверг и не подтвердил свое возможное назначение.
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«У меня есть программа экономических реформ. Если она будет принята, то я соглашусь работать во власти, неважно на какой должности», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли 27 февраля после утверждения Верховной Радой нового правительства во главе с Арсением Яценюком.
Богдан Данилишин был министром экономики с конца 2007 до начала 2010 года.