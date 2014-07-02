Банкам грозят штрафы за несвоевременное возвращение вкладов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно ответственности банка за нарушение условий договора по банковскому вкладу.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 239 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов клиентов банковских учреждений, и позволит защитить их от нарушений банком условий своевременного возврата вкладов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Соответствующий законопроект предполагает, что за нарушение банком сроков возврата денежной суммы (вклада) банк выплачивает вкладчику неустойку в размере 1% от указанной в договоре суммы вклада за каждый день просрочки.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков. Объем депозитов в украинских банках в мае по сравнению с апрелем текущего года снизился на 0,7% - до 376,7 млрд грн в национальной валюте и на 5% - до 24,2 млрд долл. в иностранной валюте.

С начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации.