В Минэкономразвития опровергают слухи об отставке Шереметы

Пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины опровергает слухи об отставке Павла Шереметы с поста министра.

«Министр не подавал в отставку. Это неправда», - сообщила представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, ранее от источника в правительстве стало известно о возможной отставке Шереметы и назначении на эту должность министра экономики 2007-2010 гг. Богдана Данилишина.