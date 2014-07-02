В Минэкономразвития опровергают слухи об отставке Шереметы

12:47, 02 июля 2014
Финансы
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Министр Павел Шеремета не подавал в отставку. 

Фото УНИАН

Пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины опровергает слухи об отставке Павла Шереметы с поста министра.

«Министр не подавал в отставку. Это неправда», - сообщила представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, ранее от источника в правительстве стало известно о возможной отставке Шереметы и назначении на эту должность министра экономики 2007-2010 гг. Богдана Данилишина.

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