Шеремета лично опроверг слухи о своей отставке

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета опроверг информацию о своей отставке.

Об этом он сообщил журналистам накануне заседания правительства в среду.

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Отвечая на вопрос о том, подавал ли он прошение об увольнении, Шеремета ответил: «Нет».

Ранее пресс-служба Минэкономразвития также опровергла информацию об отставке Павла Шереметы с поста министра.

Как сообщал УНИАН, ранее от источника в правительстве стало известно о возможной отставке Шереметы и назначении на эту должность министра экономики 2007-2010 гг. Богдана Данилишина.