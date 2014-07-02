Шеремета лично опроверг слухи о своей отставке
14:39, 02 июля 2014Финансы
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Глава Минэкономразвития заявляет, что не подавал прошение об увольнении.
Шеремета не подавал в отставку / Фото УНИАН
Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета опроверг информацию о своей отставке.
Об этом он сообщил журналистам накануне заседания правительства в среду.
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Отвечая на вопрос о том, подавал ли он прошение об увольнении, Шеремета ответил: «Нет».
Ранее пресс-служба Минэкономразвития также опровергла информацию об отставке Павла Шереметы с поста министра.
Как сообщал УНИАН, ранее от источника в правительстве стало известно о возможной отставке Шереметы и назначении на эту должность министра экономики 2007-2010 гг. Богдана Данилишина.
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