«7 километр» вывели в офшор, несмотря на судебный запрет

Согласно данным реестра, на сегодняшний день «7 километром», в частности, владеет, зарегистрированная на Кипре компания «Киттеп Лимитед» (Kittep Limited).

Об этом пишет Gazeta.ua.

Продажу осуществила фирма-акционер рынка, компания Parrox Corporation, близкая к одному из народных депутатов от ПР.

Отчуждение части рынка произошло несмотря на реализацию исполнительной службой Украины принудительного исполнения судебного решения и наложенного ареста на все активы этой кампании.

Вывод «7 километра» в офшор произошел во время рассмотрения Верховным судом Украины судебной тяжбы между законным владельцем рынка и компанией Parrox Corporation.

Тем не менее, согласно украинскому законодательству, в случае позитивного решения дела Верховным судом Украины, все решения акционеров рынка аннулируются до даты незаконного отчуждения предприятия.

Как известно, 12 июня дело о рейдерском захвате в 2010 году рынка "7 километр" было передано в Верховный суд Украины. Причиной передачи стало неодинаковое применение законодательства судами других инстанций.

Другие совладельцы рынка Виктор Добрянский (внук основателя рынка В.Добрянского) и Борис Мельничук отказались комментировать ситуацию.